"حماس" تعلن وفاة أحد قادتها في قطاع غزة

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

أعلنت حركة "حماس"، السبت، وفاة عضو مكتبها السياسي أحمد الكرد عن عمر يناهز 71 عامًا بمدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، إثر إصابته بجلطة دماغية مفاجئة.

وقالت الحركة، في بيان، إن الراحل "وُلد في مخيم دير البلح وسط قطاع غزة عام 1949، أي بعد عام من هجرة عائلته من قريتها بالقرب من عسقلان بعد نكبة 1948، وهو متزوّج ولديه 11 ابنًا وابنة".

وأضافت: "شغل الكرد منصب رئيس بلدية دير البلح عقب فوز حركة حماس بالانتخابات المحلية عام 2005، كما شغل منصب وزير الشؤون الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية العاشرة".

وسبق وأن شغل الراحل منصب رئيس جمعية الصلاح الخيرية في قطاع غزة، فيما يعدّ أحد أعمدة العمل الخيري في فلسطين، حسب البيان.

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