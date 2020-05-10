اليمن.. وفاة مسؤول حكومي بوباء يجتاح عدن

توفي مسؤول يمني، السبت، بوباء أودى بحياة 49 آخرين في محافظة عدن، جنوبي البلاد، وفق مصدر حكومي.
والأحد الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية، عن وفاة 49 شخصا وإصابة أكثر من 3 آلاف، جراء أوبئة تتفشى في عدن، نتيجة انتشار البعوض والمستنقعات الراكدة، جراء كوارث السيول التي شهدتها المدينة في 21 ابريل/ نيسان الماضي.
وفي تصريح للأناضول، قال مصدر حكومي يمني، مفضلا عدم الكشف عن اسمه: "القائم بأعمال مديرية الشيخ عثمان وسط عدن، علي عبد المجيد، توفى نتيجة إصابته بوباء يرجح أنه مرض الشيكونغونيا الذي حصد أرواح العشرات من السكان".
و"الشيكونغونيا" مرض فيروسي ينتقل إلى البشر عن طريق حشرات البعوض، ويسبّب حمى وآلاماً مبرّحة في المفاصل والعضلات إضافة للصداع والتقيّؤ والتعب والطفح الجلدي، وفق منظمة الصحة العالمية.
والجمعة، طالب ممثلو محافظة عدن في البرلمان اليمني، السعودية بالتدخل لإنقاذ سكان المحافظة من الأوبئة وأنواع الحمى المنتشرة فيها وآخرها فيروس كورونا.
وقالوا في رسالة إلى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، إن "فيروسات وأوبئة قاتلة تودي بحياة العشرات يوميا، في ظل عجز تام للنظام الصحي في المدينة".
ولمحوا في رسالتهم إلى مسؤولية المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، في تعطيل اتفاق الرياض الموقع مع الحكومة في نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، ومنع عودة مؤسسات الدولة، ما تسبب في فقدان السلطات المركزية السيطرة على هذه الأوبئة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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