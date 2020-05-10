اليمن.. الهلال التركي يوزع 500 سلة غذائية في تعز

اليمن/ شكري حسين/ الخليج 365

وزعت جمعية الهلال الأحمر التركي، السبت، 500 سلة غذائية على أسر فقيرة في محافظة تعز، جنوب غربي اليمن.

وأفاد مراسل الخليج 365، بأن عملية التوزيع تمت في مدرسة "الثورة" وسط مدينة تعز، بحضور المدير التنفيذي للإغاثة بالمحافظة محمد عبد الله، وممثلين عن الهلال الأحمر التركي.

وقال رئيس بعثة الهلال التركي في اليمن، مصطفى آيدين، في تصريح للأناضول، إن جمعيته "وزعت 500 سلة غذائية على الأسر الأشد فقرا في تعز، بعد يومين من توزيع كمية مماثلة على أسر مهمشة بالمحافظة ذاتها".

وأشار آيدين إلى أن "توزيع السلال الغذائية يأتي في إطار حرص تركيا على تقديم المساعدات الإنسانية المختلفة للتخفيف من معاناة اليمنيين المتضررين من الحرب خاصة في شهر رمضان".

Advertisements

يأتي ذلك في إطار حملتين أطلقهما الهلال الأحمر التركي لتوزيع نحو 14 ألف سلة غذائية، خلال شهر رمضان، على الفقراء والمرضى في عدد من المحافظات اليمنية.

ودأبت جمعية الهلال الأحمر التركي، على تقديم مساعدات إنسانية على النازحين والمتضررين من الحرب في اليمن، فضلا عن الأسر الأشد فقرا.

ويشهد اليمن، منذ نحو 6 سنوات، حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي"، المسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/أيلول 2014.



الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.