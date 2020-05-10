العراق...الكاظمي يعيد "الساعدي" رئيسا لجهاز مكافحة الإرهاب

بغداد / علي جواد / الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، السبت، إعادة الفريق عبد الوهاب الساعدي إلى منصبه، رئيسا لجهاز مكافحة الإرهاب، واصفا إياه بـ"البطل".

وفي تصريحات صحفية، قال الكاظمي: "قررنا إعادة الأخ البطل الفريق أول عبد الوهاب الساعدي إلى منصبه رئيسا لجهاز مكافحة الإرهاب".

وتعتبر قوات مكافحة الإرهاب، قوات نخبة في الجيش العراقي، حيث دربتها وسلحتها القوات الأمريكية، وكانت بمثابة رأس الحربة في الحرب ضد تنظيم "داعش" على مدى ثلاث سنوات (2014-2017).

والساعدي كان له الدور الكبير مع قادة جهاز مكافحة الإرهاب في تجنيب المدنيين خطر المعارك التي وقعت في مدينة الموصل شمالي البلاد ضد مسلحي "داعش" عام 2017، حسب تقارير محلية وشهادات أهلية.

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وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أقال رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي، الساعدي من رئاسة جهاز مكافحة الإرهاب، بعد أن اتهمه بارتياد سفارات دول أجنبية، ووقتها رفض الأخير القرار معتبرا إياه "إهانة" لتاريخه.

وأثار قرار عبد المهدي إقالة الساعدي من منصبه غضباً شعبياً واسعاً دفع الحراك الشعبي في العراق إلى ترشح الساعدي لمنصب رئيس الوزراء خلفا لعبد المهدي.

وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي، على تقديم استقالتها مطلع ديسمبر/كانون الأول 2019، ويُصر المتظاهرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، عام 2003.

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