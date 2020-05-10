شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الوطنية اليمنية العليا للطوارئ تعلن تسجيل 9 حالات جديدة مصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة الوطنية اليمنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تسجيل 9 حالات إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، ليرتفع عدد الإصابات إلى 34 حالة.

وذكرت اللجنة، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، اليوم السبت، بأنها سجلت 9 حالات في عدن، مشيرة إلى تسجيل حالتين وفاة لمصابين بالفيروس في (عدن) و(لحج) ليرتفع عدد الوفيات إلى 7 حالات، مؤكدة تعافي حالة واحدة من الفيروس.

كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، أعلنت عن حزنها للوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في صنعاء وعدن، وبينهم لاجئون، وكتب الحساب الرسمي لمفوضية اللاجئين على "تويتر": "نعرب عن حزننا للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في صنعاء وعدن، وبينهم لاجئون. المنظمات الإنسانية تحتاج للموارد لمساعدة السلطات والمجتمع في الوقاية. حزم النظافة والمبالغ النقدية والخدمات الصحية التي نقدمها للاجئين والنازحين داخل اليمن جميعها مساعدات حيوية".