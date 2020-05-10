شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير حقوقى يمنى يكشف جرائم ميليشيا الحوثى بحق المدنيين بتعز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير صادر عن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان باليمن، عن جرائم وانتهاكات ارتكبتها ميليشيا الحوثى الانقلابية بحق المدنيين في مدينة تعز خلال أبريل الماضي.

وأوضح تقرير للمركز نشرته وكالة الأنباء اليمنية، أن مليشيا الحوثى تسببت بمقتل 22 مدنيا منهم 7 نساء وطفلين خلال قصفها الأحياء السكنية بالقذائف المختلفة، مرتكبة خلالها مجزرة دموية راح ضحيتها 6 نساء وطفلتين وأصيبت 7 نساء و5 طفلات ورجل واحد.

وأضاف التقرير أنه تم قتل 5 مدنيين برصاص مباشر من قبل مليشيا الحوثي كما قتل قناص تابع للمليشيا 3 مدنيين بينهم امرأة وطفل، وقتل عامل في نزع الألغام جراء انفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي التي اعدمت أيضا مدنيين إثنين، وتوفي طفل جراء التعذيب من قبل المليشيا .. مشيرا إلى أن الميليشيا ارتكبت مجزرة أخرى حيث قامت بإحراق منزل مدني في هجدة مما تسبب بمقتل أربعة من أبنائه حرقا.

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ووثقت الفرق الميدانية تدمير منازل وإصابة العشرات من المدنيين بينهم نساء وأطفال جراء قصف مليشيا الحوثي للأحياء السكنية، كما تطرق التقرير الشهري إلى تكثيف مليشيا الحوثي قصفها بالقذائف المدفعية وقذائف الهاون نحو الأحياء الغربية ومنطقة بير باشا وشارع جمال بمديرية القاهرة وحي تبة السلال بمديرية صالة وقصفت مناطق متعددة بمديريتي حيفان وصبر الموادم.

كما تم العثور على حقل جديد من الألغام والعبوات الناسفة والقذائف المختلفة التي زرعتها مليشيا الحوثي في وادي رسيان بمنطقة البرح في الساحل الغربي غرب محافظة تعز.

ولفت التقرير إلى أن الميليشيات أغلقت منذ مطلع أبريل طريقي القبيطة وحيفان أمام آلاف المسافرين القادمين من العاصمة الموقتة عدن نحو محافظة تعز وبقية المحافظات في ظروف لا إنسانية بحجة الحجر الصحي للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا في المناطق الخاضعة لسيطرتها وفرضت دورات طائفية تحت مسمى ثقافية على الجميع.

وأضاف أن الميليشيات الحوثية قامت بمنع أكثر من ألفي مسافر من الدخول إلى منطقة الحوبان بعد قدومهم من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية في المدينة، واحتجزت أكثر من 200 سيارة على متنها مسافرين بينهم نساء وأطفال في طريق مديرية سامع ولم تسمح لهم بالدخول إلى الحوبان.