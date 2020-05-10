شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تبدأ تشغيل رحلات عودة من لديهم سبب إقامة بأبو ظبى.. اعرف الشروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة الاتحاد للطيران أنها بدأت اليوم السبت تسيير رحلات محدودة باتجاه واحد إلى أبوظبى لمساعدة المقيمين على العودة إلى الإمارات.وفق العربية.

وعن الإجراءات المطلوبة من الراغبين فى العودة، قال متحدث باسم الناقلة، إنه يتعين على المسافرين التقدم بطلب للحصول على موافقة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عبر خدمة تواجدي للمقيمين بدولة الإمارات المتاحة عبر الموقع.

وذكر أنه فور الحصول على الموافقة على الطلب، سيتم إرسال رقم اعتماد خاص عبر البريد الإلكتروني من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والذي سيتعين على المسافر تقديمه للاتحاد للطيران عند الحجز".

وأضاف المتحدث أنه عند تلقي الموافقة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، يمكن بعدها الاتصال بمركز الاتصال التابع للاتحاد للطيران وحجز رحلة العودة إلى الإمارات.

وأكد أنه على المسافرين أن يحملوا تأشيرة إقامة سارية المفعول في الإمارات ورقم موافقة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، حيث إنه لن يسمح بدخول دولة الإمارات في خلاف ذلك.

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وأوضح المتحدث أنه سيجري جميع الضيوف اختبار تفاعل البلمرة المتسلل "بي سي آر" المُستخدم للكشف عن الأوبئة والمسح الحراري عند وصولهم إلى أبوظبي.

وسوف يطلب من المسافرين العزل الذاتي لمدة 14 يوماً.

وأكدت شركة الاتحاد للطيران التزامها الكامل بالتوجيهات الصادرة عن حكومة دولة الإمارات والحكومات الدولية والسلطات التنظيمية والصحية، وتقوم الناقلة بدورها في المساعدة على الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

يذكر أن الاتحاد للطيران، تواصل تنفيذ برنامج شامل لتعقيم أسطولها حرصاً على سلامة ضيوفها وتطبيق أعلى معايير التعقيم لكافة نقاط العبور للمسافرين.

ويشمل برنامج التعقيم والعزل، خدمات الطعام، والتنظيف العميق للطائرات والمقصورات، والفحص الحراري، والفحص الصحي، إلى جانب خدمة الوجبات، والنقل إلى المطار وغيرها من الخدمات.