دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters حاكم نيويورك: وفاة ثلاثة أطفال بمرض نادر مرتبط بكورونا

من ناثان لاين

(رويترز) - قال حاكم ولاية نيويورك الأمريكية اندرو كومو يوم السبت إن ثلاثة أطفال من نيويورك توفوا بالتهاب نادر يعتقد أنه مرتبط بفيروس كورونا المستجد، في تطور قد يؤدي لخطر وبائي على الأطفال.

وكان كومو كشف يوم الجمعة عن أن وفاة طفل يبلغ من العمر خمسة أعوام مرتبطة بأعراض مماثلة لأعراض مرض كاواساكي أو المتلازمة السمية المماثلة للصدمة والمرتبطة بكوفيد-19 وهو المرض الرئوي الذي يسببه فيروس كورونا.

وقال الحاكم في إفادة صحفية يومية يوم السبت إن المرض أودى بحياة ثلاثة أطفال على الأقل في أنحاء الولاية. ولم يذكر تفاصيل عن أعمارهم أو ظروف وفاتهم.

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لكن كومو قال إنه قلق بشكل متزايد من أن تشكل المتلازمة خطرا جديدا على الأطفال الذين كان يعتقد في السابق أنهم محصنون إلى حد كبير من أمراض خطيرة مثل مرض كوفيد-19.

وأضاف أن مسؤولي الصحة في الولاية يراجعون 73 حالة أظهر فيها الأطفال الذين تعرضوا لكوفيد-19 أعراض المتلازمة التي قال إنها تتضمن التهاب الأوعية الدموية والتي بدورها يمكن أن تسبب مشاكل في القلب.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)