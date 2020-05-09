دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters سلوفاكيا لم تسجل إصابات جديدة بكورونا للمرة الأولى منذ 10 مارس

براتيسلافا (رويترز) - أظهرت أرقام نشرتها الحكومة في سلوفاكيا عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة للمرة الأولى منذ العاشر من مارس آذار.

وسجلت تلك الدولة الواقعة في وسط أوروبا وتعدادها 5.5 مليون نسمة حالات إصابة ووفيات أقل من الدول المجاورة لها. وبلغ إجمالي الحالات 1455 والوفيات 26 في حين تعافى 919 بالفعل من المرض.

وأعادت الحكومة يوم الأربعاء فتح جميع المتاجر الواقعة خارج المراكز التجارية كما أعادت فتح الفنادق والمتاحف والمعارض والأماكن السياحية المكشوفة وسمحت بالمراسم الدينية وحفلات الزفاف بعدد محدود من المدعوين.

لكن المدارس لا تزال مغلقة، كما أنه من غير المسموح بالسفر الدولي. ويتعين على العائدين من الخارج البقاء في مراكز الحجر الصحي التي تديرها الحكومة لمدة 14 يوما.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية -تحرير أمل أبو السعود)