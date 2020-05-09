دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters ثمانون حالة وفاة بكورونا في فرنسا والإجمالي يتجاوز 26 ألفا

باريس (رويترز) - قالت وزارة الصحة الفرنسية إن عدد الوفيات بفيروس كورونا ارتفع بواقع 80 حالة يوم السبت إلى 26310 في تراجع كبير مقارنة باليوم السابق الذي شهد 243 وفاة.

وأضافت الوزارة أن عدد المرضى بوحدات الرعاية الفائقة تراجع بواقع 56 شخصا أو نحو اثنين بالمئة إلى 2812 وهو أقل من نصف العدد المسجل في ذروة التفشي حين بلغ 7148 حالة يوم الثامن من أبريل نيسان.

وانخفض أيضا عدد المرضى بالمستشفيات إلى 22614 مقابل 22724 مواصلا تراجعا مستمرا منذ ثلاثة أسابيع ومتراجعا بنسبة 30 بالمئة عن ذروة العدد في 14 أبريل نيسان حين سجل 32292 شخصا.

وتبدأ فرنسا يوم الاثنين في تخفيف إجراءات العزل العام التي استمرت قرابة شهرين.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)