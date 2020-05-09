شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد أجل مفاوضات السلام السودانية لحين التوصل لاتفاق شامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وساطة مفاوضات السلام السودانية فى جوبا، تمديد أجل التفاوض إلى حين الانتهاء من الملفات المطروحة في المفاوضات والتوصل إلى اتفاق سلام شامل.

وأوضح توت قلواك رئيس فريق الوساطة، مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الأمنية - في بيان - أن التمديد جاء بناء على رغبة الأطراف في إكمال المفاوضات وجديتهما في الوصول إلى اتفاق سلام شامل.

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وكان مقرر انتهاء أمد مفاوضات السلام السودانية في جوبا اليوم.

كان رئيس بعثة الاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة المشتركة فى دارفور "يوناميد" جيريمايا مامابولو قال، إن هناك مشاورات بين البعثة والحكومة السودانية حول التحديات التي تواجه رئاسة البعثة في دارفور.

والتقى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، مساء اليوم السبت، مع رئيس بعثة يوناميد، بحضور مدير برنامج الغذاء العالمي بالسودان حميد نورو والمنسق المقيم للأمم المتحدة للشئون التنموية قوي يوب.