شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 3.45 شرق خميس مشيط بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل، أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالى التابعة للمركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، سجلت الساعة ( 15:06 ) من عصر اليوم، هزة أرضية صغيرة في منطقة عسير تبعد 16 كيلو متراً شرق محافظة خميس مشيط بقوة 3.45 على مقياس ريختر وبعمق 6 كيلو مترات.

وأكد أبا الخيل بحسب "واس" أن الهيئة تقوم بمراقبة الهزات الأرضية في المملكة على مدار الساعة، مطمئناً المواطنين والمقيمين بأن الوضع لا يدعو إلى الخوف والهلع، سائلاً الله تعالى أن يحفظ المملكة من كل سوء ومكروه.

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