ليبيا تعلن عدم تسجيل أى إصابات جديدة بفيروس كورونا



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض بحسب "واس" في بيان إنه "عقب الفحص المختبري تبين أن كافة نتائج التحاليل سالبة وخلوها من الفيروس".

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واستقرت بهذا الإعلان الحصيلة الكاملة لمصابي فيروس كروونا في ليبيا عند 64 حالة، من بينها 37 حالة نشطة، وثلاث وفيات، وتعافي 24 شخصا من الفيروس، فيما بلغت عدد العينات التي فحصت 2828.



يذكر أن طرابلس في مقدمة المدن الليبية التي سجلت حالات بواقع 49، تليها مصراتة 10، وبنغازي 4، وصرمان 1.