شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة العراقية الجديدة: تأمين الانتخابات البرلمانية من أولوياتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى ، أن من أولويات الحكومة الحالية تأمين ظروف آمنة وسليمة لإجراء الانتخابات البرلمانية القادمة.

وقال الكاظمى خلال أول جلسة لمجلس الوزراء ، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية، إن "قيمة عملنا هي تحقيق النجاح في الوضع الصعب وتحويل الأزمة إلى فرصة وأمل" ، مضيفاً "نحن داعمون لعمل المفوضية العليا للانتخابات وهي شريك حقيقي للحكومة للوصول إلى انتخابات نزيهة وعادلة".

وقرر مجلس الوزراء العراقي في الجلسة تقديم الدعم اللوجستي وتوفير جميع الإمكانات المتاحة للمفوضية العليا للانتخابات بما يمكنها من إجراء الانتخابات بعد تحديد موعدها، كما ألزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالتعاون مع المفوضية من خلال توفير الملاكات البشرية للقيام بالعملية الانتخابية.