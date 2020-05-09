رئيس الحكومة العراقية: إطلاق سراح المعتلقين باستثناء المتورطين بدماء العراقيين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة العراقية، أن بلاده ستطلق سراح المعتقلين باستثناء المتورطين بدماء العراقيين، موضحا أنه سنحاسب المقصرين وسنقدم تعويضات للمتضررين. وأضاف رئيس الحكومة العراقية خلال كلمة له مساء اليوم السبت قائلا: "حكومتنا شفافة وليست حكومة غرف مظلم.. العراق لن يكون ممرا أو مقرا للإرهاب"، مشيرا إلى أنه تشكيل لجنة من الخبراء لمساعدة مفوضية الانتخابات من أجل تحقيق انتخابات برلمانية عادلة.

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