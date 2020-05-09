شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الكويت تشهد ازدحاما قبل ساعات من الحظر الكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استعدادا للحظر الكلي الذى أعلن مجلس الوزراء الكويتى بدء تطبيقه، غدا الأحد، ولمدة 20 يوما، شهدت الأسواق محطات الوقود ومراكز التموين في الجمعيات التعاونية ازدحاما شديدا من قبل المواطنين الكويتيين وفقا لصحيفة الراى .



وشهد سوق منطقة الفروانية صباح اليوم ازدحامًا شديدًا، حيث تقاطرت عشرات النساء والرجال أمام بوابة الدخول لشراء مستلزماتهم قبل تطبيق الحظر الكلي.

وشهدت أفرع المراكز التجارية المنتشرة في جميع أنحاء الكويت ازدحامًا مماثلا، وقال أحد القائمين على تنظيم عملية الدخول: «لم أر طيلة حياتي في الكويت ازدحامًا بشريًا على الطعام والشراب مثلما أراه حاليا".

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وأضاف:"المخزون الغدائي داخل الجمعية والمعروض داخل السوق جيد جدا ويكفي الجميع، ونتمنى على الزبائن ايجاد مساحة بينهم حتى لا تنتقل اليهم العدوى".

وكان مجلس الوزراء قد أعلن تطبيق الحظر الشامل فى الكويت بداية من غدا الأحد، فى محاولة للسيطرة على انتشار وباء كورونا وجاء ضمن بنود الحظر منع الديلفرى كلية وإتاحة ساعتين مشى يوميا للمواطنين فى الأحياء السكنية.