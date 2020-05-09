شكرا لقرائتكم خبر عن الإخبارية السعودية: جريمة قتل جديدة متهم بها أحد إخوة أمير قطر بأمريكا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت قناة الإخبارية السعودية على حسابها بموقع التواصل "تويتر"، تحت عنوان "ما لا يعرضه إعلام الدوحة " تقارير توثق جريمة قتل متهم فيها خالد آل ثانى أحد أخوة تميم أمير قطر، حيث تغض الجزيرة الطرف عن الجرائم التى يتورط فيها نظام الحمدين سواء ممن هم فى السلطة أو ممن هم خارجها.

وفى الولايات المتحدة الأمريكية تم الكشف عن تورط خالد بن حمد آل ثانى أخو أمير قطر غير الشقيق فى جريمة جديدة تضاف إلى سجل الجرائم التى تورط بها سابقاً وهى جريمة قتل، حيث أعلنت ربيكا كاستانيدا محامية الدفاع عن المدعين ضد خالد بن حمد فى قضية منظورة أمام القضاء الأمريكى أنه يواجه تهم قتل جديدة بحق سائق سيارة زوجته وهو هندى الجنسية .

وفى تفاصيل الجريمة، قالت المحامية إن السبب شجار مع السائق لأنه تأخر فى موعده المحدد ليقل زوجة خالد بن حمد من أحد مراكز التسوق وانتهى الشجار بقتل السائق .

القضية الجديدة لا تزال جهات التحقيق تحاول الكشف عن تفاصيلها للكشف عن الأدلة التى تدين الأمير المدلل.

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ويبدو أن نجل حمد اعتاد العنف والإجرام، حيث إن هناك سلسلة من التهم والجرائم الموجهة له والمنظورة أمام القضاء الأمريكى، حيث كان مواطنان أمريكيان رفعا فى وقت سابق قضية ضد خالد بن حمد آل ثانى تضمنت الكشف عن مخالفات عديدة فى معاملته لهما ولغيرهم من مساعدين وموظفين فيما تم الكشف عن إصداره أوامر لحراسه بقتل اثنين من الذين كانوا يعملون لديه فى أمريكا.

وفى السياق نفسه عرضت "العربية" تقريرا يكشف أن المعلومات التى أوردتها المحامية الأمريكية، ونقلت عن شهود عيان جدد تأكيدهم أن خالد بن حمد ارتكب شخصياً جريمة قتل إرضاءً لزوجته ولتهدئة ثورتها وغضبها بسبب تأخر أحد الموظفين، هندى الجنسية، عن الظهور فى الموعد المتفق عليه لإعادتها من أحد مراكز التسوق، حيث اعتبر الزوجان هذا الخطأ بمثابة إهانة لزوجة خالد بن حمد. وهذه الواقعة واحدة من الجرائم التى تم إدراجها فى ملف دعوى قضائية جديدة يتم حالياً الإعداد لرفعها لإثبات صحة الاتهامات ضد خالد بن حمد المتعلقة بسلوكياته الإجرامية وميله للعنف والتهديد.

وقالت المحامية كاستانيدا، إن الدعوى القضائية الأصلية، التى قامت بمباشرتها كمحامى دفاع عن المدعين ماثيو بيتارد وماثيو أليندى فى 2019، والتى تصف بالتفصيل ممارسات العنف والتهديد التى اقترفها خالد بن حمد ضد المواطنين الأمريكيين بيتارد وأليندي، يجرى التوسع فيها لتشمل ثلاثة أمريكيين آخرين يتهمون شقيق أمير قطر تميم بن حمد بالتحريض والتهديد بقتل رئيس إحدى منظمات سباقات السيارات الرياضية الأمريكية، حيث يخوض خالد بن حمد سباقات سيارات دولية ويمتلك فريق "العنابي" لسباق السيارات الرياضية فى الولايات المتحدة.

وأضافت كاستانيدا أنها، وبعد النجاح فى إجبار محامى الدفاع عن خالد بن حمد على الرد على الدعوى فى نوفمبر الماضى بعد استيفاء متطلبات المحكمة الاتحادية الأمريكية "بإعلام" المتهمين بقائمة الاتهامات الموجهة لهم وبموعد ومكان التقاضي، قامت بالبحث عن أفراد آخرين يعملون لصالح خالد أو سبق أن عملوا معه،تتوافر لديهم معلومات بشأن ارتكاب المذكور جرائم أخرى.

وكشفت كاستانيدا وجود 5 مدعين و"شهادات عن 7 حالات تحريض على القتل. كما شاهد أحد المدعين قيام خالد بقتل شخص ما أمامه،وقد طلب منه (خالد) المساعدة فى القتل، ورفض المدعى المشاركة فى الجريمة".