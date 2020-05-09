الأمم المتحدة: قصف حفتر لمطار معيتيقة "مروع"

طرابلس / الخليج 365



وصفت بعثة الأمم المتحدة في لبييا، السبت، قصف ميلشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر لمطار معيتيقة في طرابلس بـ"المروع".



وقالت البعثة الأممية، في بيان، إنه "بحسب التقارير وفي مشهد بات مألوفا جدا ولكن مروعا" قصفت قوات تابعة لحفتر مطار معيتيقة بينما كانت طائرة مدنية تستعد لمغادرة طرابلس.

وأضافت: "أدى القصف لوقوع أضرار هائلة في طائرتي ركاب مدنية وخزانات وقود وسيارات إطفاء وصالة الركاب وأفيد عن وقوع جرحى مدنيين".

وفي وقت سابق السبت، شنت ميليشيا حفتر هجمات صاروخية على أحياء سكنية بالعاصمة، كما قصفت مطار معيتيقة الدولي بأكثر من 80 صاروخا، ما أسفر عن مقتل 6 مدنيين بينهم امرأة وإصابة آخرين، بحسب وزارتي الداخلية والصحة الليبية.

واعتبرت البعثة الأممية أن "هذه الهجمات المروعة باتت تحدث بشكلٍ متكرر بالقرب من الأحياء السكنية".



Advertisements

وتابعت: "القصف العنيف اليوم ليس إلا مشهدا من سلسلة الهجمات العشوائية، التي تنسب في أغلبها" إلى مليشيا حفتر.



وذكرت البعثة أن تلك الهجمات "أدت منذ بداية الشهر الحالي إلى مقتل أكثر من 15 وإصابة 50 مدنيًا".

وأكدت على "إدانتها الشديدة" للهجمات ضد المدنيين والمنشآت المدنية.



وكررت البعثة الأممية دعوتها إلى "تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة بموجب القانون الدولي".



ويواصل حفتر منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، تكبد خلاله خسائر فادحة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.