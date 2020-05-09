"حماس" تدعو لبرنامج وطني يواجه مخططات "الضم" الإسرائيلية

غزة /محمد ماجد/ الخليج 365

دعا موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، السبت، إلى صياغة برنامج وطني فلسطيني لمواجهة مشروع ضم إسرائيل لمستوطنات الضفة الغربية.

وقال أبو مرزوق، في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني لـ"حماس"، إنه "بتنفيذ مخططات ضم المستوطنات يكون العدو قد تجاوز الاتفاقيات مع منظمة التحرير الفلسطينية وألغى المعاهدات والتي لم تكن يوماً لصالح الفلسطينيين".

ودعا أبو مرزوق منظمة التحرير إلى إنهاء الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل وسحب الاعتراف بها، ولو أدى ذلك إلى رحيل بعض القيادات في السلطة الفلسطينية إلى الخارج.

وشدد على ضرورة "صياغة برنامج وطني قاعدته الأساسية المقاومة وتعبئة الشعب الفلسطيني لمواجهة المخططات التي تستهدف قضيتنا وعدم الاستسلام مهما كان الثمن".

كما طالب بالتحرك الفلسطيني دوليا لإفشال خطة الضم الإسرائيلية والاستعانة بكل المنظمات الحقوقية والقانونية والمحاكم الدولية لإنهاء هذا المخطط.

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والأربعاء، أعلن السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان، أن بلاده مستعدة للاعتراف بسيادة الأخيرة على مستوطنات الضفة الغربية، في الأسابيع المقبلة.

وقال فريدمان في حديث مع صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، إن واشنطن "لا تخطط لفرض أي شروط جديدة على هذه الخطوة"، لكنه طالب باستكمال "العديد من العمليات قبلها".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد اتفق مع زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، على أن تبدأ عملية الضم أول يوليو/تموز المقبل، وتشمل غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.

وتشير تقديرات فلسطينية أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.

وحذر الفلسطينيون مرارا من أن الضم سينسف فكرة حل الدولتين من أساسها.

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