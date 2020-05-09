برلمان طرابلس يدعو مجلس الأمن لجلسة طارئة ضد "اعتداءات" حفتر

إسطنبول / الخليج 365

- بعد قصف مليشيا حفتر لأحياء سكنية ومطار معيتيقة بطرابلس مما أودى بحياة مدنيين

- برلمان طرابلس وجه اتهامات للإمارات الداعمة لحفتر قائلا: "في سبيل تنصيبه حاكما على ليبيا رغما عن أهلها لا يبالون بمن يسقط من ضحايا"..

دعا مجلس النواب الليبي في طرابلس، السبت، مجلس الأمن الدولي، إلى عقد جلسة طارئة لوقف اعتداءات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر ضد المدنيين.

جاء ذلك في بيان بعد ساعات من تعرض مطار معيتيقة الدولي وأحياء سكنية في طرابلس، لقصف من مليشيا حفتر، مما أودى بحياة مدنيين.

وطالب المجلس كل من الأمم المتحدة ومجلس الأمن بـ"اتخاذ قرارات صارمة لحماية المدنيين من الاعتداء المتكرر على أرواحهم وممتلكاتهم".

وقال: "إننا في حل من أي حوار برعاية دولية ما لم يسبقه موقف صارم ضد الاعتداءات المتكررة على المدنيين الأبرياء".

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وشدد على ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته في حماية المدنيين.

ووجه برلمان طرابلس اتهامات للإمارات الداعمة لحفتر قائلا: "إنها دويلة وفي سبيل تنصيبه حاكما على ليبيا رغما عن أهلها لا يبالون بمن يسقط من ضحايا".

وفي وقت سابق السبت، شنت ميليشيا حفتر هجمات صاروخية على أحياء سكنية بطرابلس، كما قصفت مطار معيتيقة الدولي بأكثر من 80 صاروخا، ما أسفر عن مقتل 3 مدنيين بينهم امرأة وإصابة آخرين، بحسب وزارة الصحة الليبية.

وتأتي هذه الهجمات عقب ساعات من إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن الهجمات العشوائية التي تشنها مليشيا حفتر على المناطق المأهولة في العاصمة "قد ترقى إلى جرائم حرب".

ويواصل حفتر منذ 4 أبريل / نيسان 2019، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، تكبد خلاله خسائر فادحة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.