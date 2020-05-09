مباحثات إيرانية حوثية حول الجهود الأممية للسلام باليمن

اليمن/ الخليج 365

أجرى نائب وزير الخارجية الإيراني علي أصغر خاجي، السبت، مباحثات مع جماعة الحوثي، حول جهود الأمم المتحدة لتحقيق السلام في اليمن.

جاء ذلك خلال لقاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس بين خاجي، ورئيس فريق التفاوض التابع للحوثيين محمد عبد السلام، بحسب قناة "المسيرة" الفصائية التابعة للجماعة.

وقالت القناة: "اللقاء ناقش المستجدات الإقليمية والمحلية ومسار النقاشات الجارية مع الأمم المتحدة".

من جانبه، قال عبد السلام، في تغريدة عبر "تويتر"، إنه استمع من المسؤول الإيراني للجهود التي تبذلها بلاده لدعم السلام باليمن، وجهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث.

وأضاف: "أكدنا على موقفنا الثابت بوقف العدوان وفك الحصار"، في إشارة لهجمات التحالف العربي، بقيادة السعودية، ضد الحوثيين.

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وتأتي المباحثات الإيرانية الحوثية، عقب يوم من تلميح محمد علي الحوثي، القيادي البارز بالجماعة، إلى تعثر جهود المبعوث الأممي، الرامية لوقف الحرب باليمن.

ومنذ بداية 2020، كثف المبعوث الأممي جهوده الدبلوماسية مع مختلف الأطراف المحلية والجهات الدولية الفاعلة، بهدف العمل على حل سياسي للأزمة اليمنية التي طال أمدها.

وسبق أن قدم غريفيث مقترحات للأطراف اليمنية تشمل حلا شاملا للأزمة.

وتتبادل الأطراف اليمنية بشكل متكرر الاتهامات بشأن عرقلة التوصل إلى حل سياسي يفضي إلى إنهاء الأزمة.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات تحتوي على أكثر من نصف إجمالي سكان البلاد.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.