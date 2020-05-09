ارتفاع وفيات كورونا في مصر إلى 514 والإمارات لـ185

القاهرة - أبو ظبي / الخليج 365

ارتفعت وفيات "كورونا"، السبت إلى 514 في مصر و185 بالإمارات، حسب مصدرين رسميين.

في مصر، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، وفاة 11، وإصابة 488، فضلا عن تعافي 57.

وأوضحت أن إجمالي الإصايات في مصر بفيروس كورونا حتى السبت، 8 آلاف و964، بينهم 514 وفاة، و2002 متعاف.

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وفي الإمارات، قالت المتحدثة الحكومية آمنة الضحاك الشامسي، في بيان، إن بلادها سجلت 11 وفاة جراء الفيروس، و624 إصابة، و458 حالة شفاء.

وأوضحت أن إجمالي الإصابات 17 ألفا و417، بينها 185 وفاة، و4 آلاف و295 متعافيا.

وإجمالا أصاب كورونا، حتى مساء السبت، أكثر من 4 ملايين و72 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 278 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و416 ألفا، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.

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