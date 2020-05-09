ليبيا.. ارتفاع قتلى قصف حفتر لأحياء بطرابلس إلى 6

وليد عبد الله / الخليج 365

ارتفع عدد قتلى قصف مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، السبت، لأحياء سكنية بالعاصمة الليبية طرابلس إلى 6 مدنيين.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن "منطقة باب بن غشير وطريق السور بطرابلس تعرضت للقصف مما تسبب في مقتل ستة مدنيين وإصابة العشرات وأضرار بالممتلكات الخاصة والعامة جراء الأعمال الإجرامية".

وأضاف البيان أن "مطار معيتيقة الدولي تعرض أيضا للقصف ما أدى إلى إصابة طائرتين بأضرار جسيمة واحتراق طائرة شحن بالكامل، واحتراق طائرة خاصة".

واستغربت الداخلية الليبية الصمت الدولي حول هذه الجرائم والتي تعتبر "جرائم حرب ويعاقب عليها القانون الدولي".

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وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمنظمات الدولية بتوثيق هذه "الأفعال والجرائم التي يرتكبها حفتر ومليشياته تجاه الشعب الليبي وأن تضطلع بمسؤولياتها جراء الجرائم المتكررة".

وفي وقت سابق السبت، قال المستشار الإعلامي لوزارة الصحة بالحكومة الليبية، أمين الهاشمي، للأناضول، إن عدد قتلى هذا القصف بلغ 3 بينهم إمرأة، قبل أن تعلن وزارة الداخلية الحصيلة الجديدة.

وتأتي هذه الهجمات عقب ساعات من إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن الهجمات العشوائية التي تشنها مليشيا حفتر على المناطق المأهولة في طرابلس "قد ترقى إلى جرائم حرب".

ويواصل حفتر منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، تكبد خلاله خسائر فادحة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.