"الأعلى الليبي" يدعو لتنسيق أكبر مع الحلفاء ينهي انقلاب حفتر

وليد عبد الله / الاناضول

طالب المجلس الأعلى للدولة الليبي، السبت، حكومة بلاده برفع مستوى التنسيق العسكري مع الحلفاء الدوليين لإنهاء انقلاب الجنرال خليفة حفتر.

ودعا المجلس الأعلى للدولة(هيئة استشارية)، في بيان، "جميع الأطراف المحلية الرافضة للانقلاب التوقف عن الحديث عن الحوار بأي شكل قبل إنهاء العدوان بشكل كامل".

وطالب المجلس، حكومة البلاد برفع مستوى التنسيق العسكري مع الحلفاء الدوليين لتنفيذ بنود الاتفاقيات الدولية لإنهاء الانقلاب وبتركيز الجهد الحربي لوقف الهجمات على المدنيين".

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وشدد على "جميع الجهات والمؤسسات العامة إيقاف كافة المناكفات والخصومات وتفريغ كل الجهود لإنهاء الاعتداء على المدنيين".

ويأتي بيان المجلس، بعد ساعات من قصف مطار معيتيقة الدولي ومنطقة باب بن غشير من قبل مليشيات حفتر، مما أدى إلى مقتل 3 مدنيين.

ويواصل حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان 2019، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، تكبد خلاله خسائر ساحقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.