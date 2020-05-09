كورونا.. 4 وفيات بالصومال و3 في العراق

مقديشو - بغداد / نور جيدي - إبراهيم صالح / الخليج 365

سجل الصومال، السبت، 4 وفيات بكورونا، فيما سجل العراق 3 وفيات، وفق بيانات رسمية.

في الصومال، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 4 وفيات و69 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 4.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 997، منها 48 وفاة، و110 تعافوا.

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وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 3 وفيات، و76 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 41.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى ألفين و679، منها 107 وفيات وألف و702 حالة تعافٍ.

وإجمالا أصاب كورونا، حتى مساء السبت، أكثر من 4 ملايين و57 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 277 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و414 ألفا، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.