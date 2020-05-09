شكرا لقرائتكم خبر عن برج خليفة يتزين باللون الأزرق بمناسبة يوم أوروبا: متمنين لجميع الدول السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزين برج خليفة في دولة الأمارات العربية، أعلى قمة ناطحة سحاب في العالم، بعلم الاتحاد الأوروبي، احتفاءً بيوم أوروبا الذي يصادف اليوم الموافق 9 مايو من كل عام.

ونشرت الصفحة الرسمية لبرج خليفة عبر موقع الصور انستجرام، صورة للبرج بعد تزينه باللون الأزرق وكتبت "برج خليفة يضيء احتفاءً بيوم أوروبا، متمنين لجميع الدول السلام والتقدم".

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وكانت واجهت برج خليفة، تألقت أول أبريل الجارى، بعبارات دعم للشرطة، ووحدات التفتيش، وفرق الدفاع المدني، وفرق التعقيم وفرق النقل والمواصلات، والمراسلين الصحافيين، والمعلمين، والمتطوعين، وكل القائمين على خدمة المجتمع.

يذكرأن برج خليفة اكتسى، منذ عدة أسابيع بعبارات "خليك في البيت" بكل لغات العالم، في إطار حث المواطنين للبقاء في منازلهم للوقاية من فيروس كورونا.

ونشر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامى لحكومة دبى "فيديو" لبرج خليفة، بينما دونت عليه عبارة خليك في البيت بكل لغات العالم باستخدام أضواء الليزر، وعلق : بكل لغات العالم، ومن أجل سلامتك خلك في البيت".