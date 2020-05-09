وحدة متنقلة لفحص كورونا المستجد في أبو ظبي

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ابوظبي: أعلنت سلطات أبو ظبي في الإمارات عن إطلاق مركز متنقل لفحص فيروس كورونا المستجد، بحسب بيان رسمي. وذكر البيان أن شرطة أبو ظبي ستقوم بعملية البحث والتقصي عن الحالات في الإمارة. ويضم المركز "عيادتين وكادرا طبيا وإداريا من إدارة الخدمات الطبية في شرطة أبوظبي" بحسب البيان. وسجلت الإمارات حتى الآن نحو 17 ألف إصابة بالفيروس وأكثر من 170 حالة وفاة. مواضيع قد تهمك :

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