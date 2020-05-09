إندونيسيا تسجل 533 حالة جديدة بفيروس كورونا في أكبر زيادة يومية

جاكرتا (رويترز) - قال المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو إن إندونيسيا سجلت يوم السبت 533 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أكبر زيادة يومية ليصل العدد الإجمالي إلى 13645.
وأعلن يوريانتو تسجيل 16 حالة وفاة جديدة جراء المرض لتبلغ حصيلة الوفيات 959 في حين تعافى 2607 أشخاص.
وأضاف أن عدد من خضعوا للكشف عن فيروس كورونا بلغ 108700 تقريبا حتى يوم السبت. وحث المواطنين على مواصلة الالتزام بالنصائح التي تطالبهم بالبقاء في المنازل للحد من انتشار الفيروس.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية -تحرير أمل أبو السعود)
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