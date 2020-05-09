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نصف الإسبان يستعدون لتخفيف قيود العزل يوم الاثنين مع انخفاض عدد الوفيات

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نصف الإسبان يستعدون لتخفيف قيود العزل يوم الاثنين مع انخفاض عدد الوفيات دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters نصف الإسبان يستعدون لتخفيف قيود العزل يوم الاثنين مع انخفاض عدد الوفيات

من جيسيكا جونز و جييرمو مارتينيث

مدريد (رويترز) - انخفض عدد الوفيات اليومي جراء فيروس في إسبانيا يوم السبت إلى ثاني أدنى مستوى منذ منتصف مارس آذار في الوقت الذي استعد فيه نصف سكان البلاد للانتقال إلى المرحلة التالية من الخروج من واحدة من أشد قيود العزل العام في أوروبا.نصف الإسبان يستعدون لتخفيف قيود العزل يوم الاثنين مع انخفاض عدد الوفيات © Reuters نصف الإسبان يستعدون لتخفيف قيود العزل يوم الاثنين مع انخفاض عدد الوفيات

وبدأت إسبانيا في تخفيف قيود العزل العام الأسبوع الماضي لكن الانتقال من (المرحلة صفر) إلى (المرحلة واحد) سيشمل تخفيفا كبيرا للإجراءات بما يتيح للناس التحرك في الإقليم الذي يعيشون فيه وحضور الحفلات الموسيقية ودخول المسارح. وسيسمح بتجمعات يصل عدد المشاركين فيها إلى عشرة أفراد.

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نصف الإسبان يستعدون لتخفيف قيود العزل يوم الاثنين مع انخفاض عدد الوفيات

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وقالت وزارة الصحة الإسبانية إن عدد الوفيات اليومي في البلاد جراء الإصابة بفيروس كورونا انخفض ليصبح 179 حالة وفاة بعد أن كان 229 في اليوم السابق.

وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد الوفيات زاد إلى 26478 حالة وفاة من 26299 شخصا يوم الجمعة، بينما ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 223578 من 222857 يوم الجمعة.

ودعا رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث في خطاب أذاعه التلفزيون يوم السبت الناس الذين ينتقلون إلى المرحلة الأولى إلى التحلي "بالحكمة" و"الحذر".

وأضاف أنه سيتم إعلان فترة حداد وطني بمجرد مرور البلد بأكمله إلى المرحلة الأولى.

وسيشرع نحو 51 في المئة من السكان يوم الاثنين في (المرحلة 1) من خطة تخفيف من أربع مراحل بعد أن ارتأت الحكومة أن المناطق التي يقيمون بها حققت المعايير اللازمة.

وفي المناطق التي سجلت انخفاضا في الإصابات مثل جزر الكناري وجزر البليار ستفتح الحانات والمطاعم والمقاهي أمام عدد محدود، وستفتح المتاحف وصالات الألعاب والفنادق لأول مرة منذ ما يقرب من شهرين.

أما أكبر مدينتين في البلاد، مدريد وبرشلونة، فلم تحققا المعايير المطلوبة لتخفيف القيود وستبقيان في المرحلة صفر.

وستظل الحكومة تشجع العمل من المنزل كلما أمكن وستضع الشركات مواعيد مختلفة لبدء وانتهاء أوقات العمل لضمان التباعد.

وفي خطوة إيجابية لقطاع السياحة الذي يمثل حوالي 12 في المئة من الناتج الاقتصادي، سيسمح للفنادق بفتح جميع الغرف وللسياحة المتعلقة بزيارة أماكن الطبيعة بالخروج في مجموعات يصل عدد أفرادها إلى عشرة.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير معاذ عبد العزيز)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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