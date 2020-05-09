دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters نصف الإسبان يستعدون لتخفيف قيود العزل يوم الاثنين مع انخفاض عدد الوفيات

من جيسيكا جونز و جييرمو مارتينيث

مدريد (رويترز) - انخفض عدد الوفيات اليومي جراء فيروس كورونا في إسبانيا يوم السبت إلى ثاني أدنى مستوى منذ منتصف مارس آذار في الوقت الذي استعد فيه نصف سكان البلاد للانتقال إلى المرحلة التالية من الخروج من واحدة من أشد قيود العزل العام في أوروبا. © Reuters نصف الإسبان يستعدون لتخفيف قيود العزل يوم الاثنين مع انخفاض عدد الوفيات

وبدأت إسبانيا في تخفيف قيود العزل العام الأسبوع الماضي لكن الانتقال من (المرحلة صفر) إلى (المرحلة واحد) سيشمل تخفيفا كبيرا للإجراءات بما يتيح للناس التحرك في الإقليم الذي يعيشون فيه وحضور الحفلات الموسيقية ودخول المسارح. وسيسمح بتجمعات يصل عدد المشاركين فيها إلى عشرة أفراد.

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إحصاء لرويترز: عدد المصابين بفيروس كورونا تجاوز 100 ألف حالة عالميا قالت منظمة الصحة العالمية إن على جميع الدول أن تضع احتواء تفشي فيروس كورونا على رأس أولوياتها. فيما أظهر إحصاء لرويترز أن عدد حالات الإصابة تجاوز 100 ألف حالة عالميا. Reuters 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO Advertisements تخطي الإعلان نصف الإسبان يستعدون لتخفيف قيود العزل يوم الاثنين مع انخفاض عدد الوفيات Reuters مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وقالت وزارة الصحة الإسبانية إن عدد الوفيات اليومي في البلاد جراء الإصابة بفيروس كورونا انخفض ليصبح 179 حالة وفاة بعد أن كان 229 في اليوم السابق.

وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد الوفيات زاد إلى 26478 حالة وفاة من 26299 شخصا يوم الجمعة، بينما ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 223578 من 222857 يوم الجمعة.

ودعا رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث في خطاب أذاعه التلفزيون يوم السبت الناس الذين ينتقلون إلى المرحلة الأولى إلى التحلي "بالحكمة" و"الحذر".

وأضاف أنه سيتم إعلان فترة حداد وطني بمجرد مرور البلد بأكمله إلى المرحلة الأولى.

وسيشرع نحو 51 في المئة من السكان يوم الاثنين في (المرحلة 1) من خطة تخفيف من أربع مراحل بعد أن ارتأت الحكومة أن المناطق التي يقيمون بها حققت المعايير اللازمة.

وفي المناطق التي سجلت انخفاضا في الإصابات مثل جزر الكناري وجزر البليار ستفتح الحانات والمطاعم والمقاهي أمام عدد محدود، وستفتح المتاحف وصالات الألعاب الرياضية والفنادق لأول مرة منذ ما يقرب من شهرين.

أما أكبر مدينتين في البلاد، مدريد وبرشلونة، فلم تحققا المعايير المطلوبة لتخفيف القيود وستبقيان في المرحلة صفر.

وستظل الحكومة تشجع العمل من المنزل كلما أمكن وستضع الشركات مواعيد مختلفة لبدء وانتهاء أوقات العمل لضمان التباعد.

وفي خطوة إيجابية لقطاع السياحة الذي يمثل حوالي 12 في المئة من الناتج الاقتصادي، سيسمح للفنادق بفتح جميع الغرف وللسياحة المتعلقة بزيارة أماكن الطبيعة بالخروج في مجموعات يصل عدد أفرادها إلى عشرة.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير معاذ عبد العزيز)