طوكيو (رويترز) - ذكرت قناة أساهي التلفزيونية اليابانية أن طوكيو سجلت 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت، وهو عدد يقل بثلاث حالات عن اليوم السابق.
وهذا هو اليوم السابع على التوالي الذي يقل فيه عدد الحالات الجديدة عن مئة.
والأعداد الأخيرة التي نسبتها القناة لمصادر لم تحددها تشير إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العاصمة اليابانية بلغ 4846 حالة.
(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)
كانت هذه تفاصيل خبر طوكيو تسجل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.