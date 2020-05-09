شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالى إلى 2679 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم السبت، تسجيل 76 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2379 حالة.

وأشارت الصحة العراقية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم - إلى أن مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت أيضا 41 حالة تماثلت للشفاء ليصبح إجمالي حالات الشفاء 1702 حالة، فيما تم تسجيل 3 حالات وفاة ليصبح إجمالي عدد الوفيات 107 حالات.

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وأعلنت دائرة صحة البصرة بالعراق، اليوم السبت، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات شفاء.

وصرحت دائرة صحة الكرخ - فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - بتسجيلها 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 11 حالة للشفاء".

وفي السياق ذاته، أكدت خلية الأزمة في محافظة الديوانية عدم تسجيل أية إصابة جديدة بفيروس كورونا للأسبوع الثالث على التوالي.