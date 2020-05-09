شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تسجل 199 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 199 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 5910 حالات.
وأفاد بيان وزارة الصحة المغربية ، أن عدد الحالات التى ظهرت نتائجها بعد الفحوصات سلبية ، قد بلغ 57149 منذ بداية انتشار الفيروس على مستوى المملكة.
وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض محمد اليوبي ، في تصريح صحفى اليوم، أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة ، وأن العدد الإجمالي للوفيات 186.
وأضاف البيان أنه تم تسجيل 137 حالة شفاء إضافية ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 2461 حالة.
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