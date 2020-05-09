شكرا لقرائتكم خبر عن يوناميد تبحث مع الحكومة السودانية تحديات عملها فى المرحلة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس بعثة الاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة المشتركة فى دارفور "يوناميد" جيريمايا مامابولو، إن هناك مشاورات بين البعثة والحكومة السودانية حول التحديات التي تواجه رئاسة البعثة في دارفور.

والتقى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، مساء اليوم السبت، مع رئيس بعثة يوناميد، بحضور مدير برنامج الغذاء العالمي بالسودان حميد نورو والمنسق المقيم للأمم المتحدة للشئون التنموية قوي يوب.

وأوضح رئيس بعثة اليوناميد، في تصريح صحفي، أن اللقاء تناول عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البعثة وحكومة السودان، مجددا تضامن البعثة مع السودان لمواجهة جائحة كورونا في هذه المرحلة الحرجة من انتشار المرض.

وأضاف أن اللقاء بحث التحديات التي تواجه رئاسة البعثة في دارفور.