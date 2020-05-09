كورونا.. 199 إصابة بالمغرب و151 في البحرين

خالد مجدوب - أحمد يوسف / الخليج 365

سجل المغرب، السبت، 199 إصابة بكورونا، فيما رصدت البحرين 151 إصابة، وفق بيانات رسمية.

في المغرب، أعلن محمد اليوبي، مدير الأوبئة والأمراض بوزارة الصحة، تسجيل 199 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 137.

وأوضح اليوبي، في مؤتمر صحفي، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 5 آلاف و910، منها 186 وفاة، وألفان و461 حالة شفاء.

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وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 151 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 21.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 4 آلاف و555، منها 8 وفيات وألفان و49 حالة تعافٍ.

وإجمالا أصاب كورونا، حتى مساء السبت، أكثر من 4 ملايين و58 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 277 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و414 ألفا، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.

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