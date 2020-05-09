إصابة فلسطينيين اثنين برصاص إسرائيلي شمالي الضفة

أيسر العيس/الخليج 365

أصيب فلسطينيان بجروح، والعشرات بحالات اختناق، السبت، في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال مراد شتيوي، منسق لجان "المقاومة الشعبية" في بلدة كفر قدوم شرقي مدينة قلقيلية، إن "قوة من الجيش الإسرائيلي فرقت المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع رئيسي في البلدة مغلق منذ 16 عاما".

وذكر شتيوي، في تصريح للأناضول، أن مواجهات اندلعت بين المتظاهرين وقوات الجيش استخدم فيها الجنود الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع، فيما رشق المتظاهرون القوات الإسرائيلية بالحجارة.

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وأوضح أن المواجهات أسفرت عن إصابة شابين بالرصاص المعدني والعشرات بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

وأشار شتيوي إلى أنه جرى تقديم العلاج ميدانيا للمصابين.

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.