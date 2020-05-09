الحكومة الليبية تدعو المجتمع الدولي لإيقاف استهداف المدنيين

وليد عبد الله / الاناضول

دعا وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا، السبت، المجتمع الدولي إلى التحرك لإيقاف الاستهداف المتعمد للمدنيين في بلاده وتسمية المعتدين وملاحقتهم.

جاء ذلك في تغريدة لباشاغا عبر "تويتر"، بعد ساعات من تعرض مطار معيتيقة الدولي وأحياء سكنية في طرابلس، لقصف من مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.

وقال باشاغا: "لقد فشلوا في احتلال طرابلس، فقرروا عقاب أهلها بصواريخهم الجبانة"، في إشارة لمليشيا حفتر.

وأضاف: "لن يزيدنا هذا إلا ثباتاً على مواقفنا وعزيمة على دحرهم. الخزي والعار واللعنة، ستلاحق مجرم الحرب وميليشياته ومرتزقته الأجانب".

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وفي وقت سابق السبت، شنت ميليشيا حفتر هجمات صاروخية على أحياء سكنية بالعاصمة، كما قصفت مطار معيتيقة الدولي بأكثر من 80 صاروخا، ما أسفر عن مقتل 3 مدنيين بينهم امرأة وإصابة آخرين، بحسب وزارة الصحة الليبية.

وتأتي هذه الهجمات عقب ساعات من إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن الهجمات العشوائية التي تشنها مليشيا حفتر على المناطق المأهولة في طرابلس "قد ترقى إلى جرائم حرب".

ويواصل حفتر منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، تكبد خلاله خسائر فادحة.



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