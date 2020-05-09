سوري بأثينا: أسرتي تواجه خطر التشرد في الشوارع

أثينا/الخليج 365
يخشى طالب اللجوء السوري "فهد" إخراجه من المنزل الذي يقيم فيه مع أسرته بالعاصمة اليونانية أثينا، في ظل تفشي فيروس كورونا.
وقال فهد، للأناضول، إن "عندي 8 أطفال، والسلطات باشرت في طلب ملف لجوئنا، وجرى إسكاننا في منزل لمدة شهر ريثما يتم البت في الملف".
وأكد: "علينا إخلاء المنزل بعد شهر، لذا نواجه خطر التشرد في الشوارع".
وأشار فهد إلى صعوبة إيجاد عمل في اليونان، موضحا: "حتى لو وجدت عملا فمن الصعب جدًا أن يلبي راتبه ثمن إيجار منزل لـ10 أشخاص".
وتابع: "لا نريد البقاء في اليونان على أية حال، بمجرد الانتهاء من البت في طلبات اللجوء الخاصة بنا، سنذهب إلى أقاربنا في ألمانيا".
ولفت فهد إلى أن أسرته المكونة من عشرة أشخاص واجهت مخاطر كثيرة خلال رحلة اللجوء، مضيفا: "حياتنا تمضي على طُرقات الهجرة.. كل ما نريده هو حياة أفضل وأكثر أمانًا".
وفقًا لبيانات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، فإن 7 آلاف و555 طالب لجوء وصلوا إلى الجزر اليونانية عبر بحر إيجه خلال الأشهر الأولى من العام الجاري.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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