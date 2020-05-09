كورونا.. 6 وفيات بالجزائر و14 إصابة في الأردن

عمان - الجزائر / ليث الجنيدي - عبد الرزاق بن عبد الله / الخليج 365

- 189 إصابة جديدة بالجزائر ترفع الإجمالي إلى 5 آلاف و558

- ارتفع إجمالي الإصابات بالأردن إلى 522

سجلت الجزائر، السبت، 6 وفيات بكورونا، فيما رصد الأردن 14 إصابة بالفيروس، وفق بيانات رسمية.

ففي الجزائر، أعلن الناطق باسم خليفة الأزمة بوزارة الصحة، جمال فورار، في مؤتمر صحفي، تسجيل 6 وفيات و189 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 79.

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وأوضح فورار أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 5 آلاف و558، منها 494 وفاة، و2546 تعافوا.

وفي الأردن، أفاد وزير الصحة سعد جابر، خلال مؤتمر صحفي، بتسجيل 14 إصابة بالفيروس، وحالتي شفاء.

وأشار جابر أن إجمالي الإصابات ارتفع بذلك إلى 522، بينهم 9 وفيات، و387 تعافوا.

وإجمالا أصاب كورونا، حتى مساء السبت، أكثر من 4 ملايين و51 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 277 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و406 آلاف، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.