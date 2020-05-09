منظمة تركية توزع 1500 سلة رمضانية على أسر متعففة بالخرطوم

الخرطوم/الخليج 365 وزعت منظمة "الرباط" التركية 1500 سلة رمضانية على أسر متعففة، في العاصمة السودانية الخرطوم، إلى جانب تقديم 2000 وجبة إفطار يوميا. جرى توزيع السلال الرمضانية بقرية السمرة العُليّاب، شرق منطقة الكدرو بمحلية بحري بالخرطوم، وفق مراسل الخليج 365. وتحتوي السلال على مواد غذائية أساسية، مثل الدقيق والأرز والزيت والسكر والفاصوليا والشاي والمعكرونة والعدس. وبدأت منظمة "الرباط" التركية نشاطها في السودان، عام 2009، ببناء دار للأيتام بمدينة نيالا (غرب)، قبل أن تتوسع في مجالات عملها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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