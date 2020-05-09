شكرا لقرائتكم خبر عن ولاية الخرطوم: تشديد تنفيذ الحظر الشامل لمجابهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الغرفة المشتركة لطوارئ كورونا في ولاية الخرطوم بالسودان، عزمها تنفيذ عدد من التوجيهات الخاصة لمواجهة الزيادة المخيفة في عدد الاصابات بفيروس كورونا، وذلك بالتطبيق الصارم للحظر الشامل بولاية الخرطوم، بعدما وصل عدد مصابي كورونا في السودان إلى 1111 حالة.

وطالبت غرفة الطوارئ القوات النظامية ونقاط الارتكاز بالتصدي بحسم لمظاهر التفلت واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين، حفاظا على سلامة المواطنين، ومنع وسائل المواصلات من العمل بشكل قاطع.

وطالبت المواطنين بالالتزام الصارم بالاجراءات الاحترازية المعلنة من وزارة الصحة، وارتداء الكمامات والتعقيم والتباعد المجتمعي والاتصال بفرق التقصي عند الشعور بأعراض المرض.

وأوضحت غرفة الطوارئ أن ممثل وزارة الصحة فيها أكد - في تقريره - أن حالات الاصابة المكتشفة أقل بكثير من العدد الحقيقي لحاملي الفيروس، لافتا إلى زيادة مراكز الفرز الأولي لتخفيف الضغط على مراكز العزل.