شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان الليبى يبحث مع مشايخ وأعيان قبيلة الدرسة مبادرته لحل الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار الإعلامى لرئيس مجلس النواب الليبى فتحى المريمى، إن رئيس البرلمان التقى وفدا من مشايخ وأعيان قبيلة الدرسة حيث نوقش خلال هذا اللقاء جملة من الموضوعات تتعلق بالشأن العام فى ليبيا والمستجدات السياسية ومنها مبادرة رئيس مجلس النواب التى تم عرضها وطرحها للشعب الليبى كحل للأزمة الليبية الراهنة.

أكد المريمى فى بيان صحفى أن المستشار عقيلة صالح تطرق خلال اللقاء إلى ضرورة وحدة الصف وتوحيد الجهود من خلال اجتماعات تعقد ما بين الفعاليات الليبية الاجتماعية والسياسية والقيادات على كل المستويات لانقاذ ليبيا مما فيه والقضاء على الإرهاب ورفض واستهجان اعتداء دولة تركيا على ليبيا.

كان رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح قد التقى عددا من رؤساء وأعضاء النقابات فى الجبل الأخضر منها نقابات اتحاد عمال ليبيا والمعلمين والنقل الجوى وشركات التأمين والبريد والاتصالات.

وأكد المريمى فى تصريحات صحفية، أن اللقاء جاء لمناقشة آخر المستجدات والتطورات فى الشأن الليبى بالإضافة إلى المبادرة التى قدمها المستشار صالح لحل الأزمة الليبية.