شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: 14 إصابة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 522 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة الأردنى سعد جابر، اليوم السبت، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات إلى 522.
وصرح جابر - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" - أن من بين الإصابات حالة إصابة لدبلوماسي أوروبي، مشيرا إلى أنه جرى تسجيل 85 حالة شفاء اليوم في الأردن، وأن فرق التقصي الوبائي تواصل عملها في الميدان وسيتم تجاوز الانتكاسة خلال أيام.
وكان مسؤول ملف كورونا بشمال الأردن ومقرر اللجنة التنفيذية لإدارة خلية الأزمة في محافظة اربد الدكتور وائل الهياجنة، قد صرح - في وقت سابق اليوم بأن 22 حالة من مصابي كورونا في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي شمال الأردن تعود لمخالطي سائق الخناصري، مبينا أن ثماني حالات من المصابين بالفيروس يتلقون العلاج بمستشفيات الخدمات الطبية الملكية.
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