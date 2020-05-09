شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى: بلادنا لن تكون ساحة لتصفيات الحسابات والاعتداء على أية دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، اليوم السبت، أن العراق لن يكون ساحة لتصفيات الحسابات والاعتداء على أية دولة جارة او صديقة.

وقال مكتب الكاظمى - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن رئيس مجلس الوزراء استقبل - بمكتبه في القصر الحكومى - السفير الأمريكى في بغداد ماثيو تولر، حيث شدد الكاظمي على ضرورة التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات الاقتصادية والأمنية ومواجهة الإرهاب والتحضير للحوار الإستراتيجي بين بغداد وواشنطن، فضلا عن العمل على حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة وإبعادها عن المخاطر.

من جهته، هنأ سفير الولايات المتحدة لدى بغداد الكاظمي بمناسبة نيل حكومته الثقة في مجلس النواب، مؤكدا استعداد بلاده لدعم العراق في المجالات كافة، خصوصا الجانب الاقتصادي ومواجهة جائحة كورونا.