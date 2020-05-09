شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسجل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و6 حالات وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم السبت، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة بلغت 189 حالة جديدة، بينما سجلت 6 وفيات.

وقال المكلف بالإعلام للجنة الرصد والمتابعة لفيروس كورونا فى الجزائر جمال فورار، أن عدد الإصابات ارتفع ليصبح الإجمالى 5558 إصابة مؤكدة.

بينما ارتفعت الوفيات إلى 494 حالة وفاة، وهذا بعدما تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة.

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يذكر أن أغلب الإصابات تتركز فى ولاية البليدة التى تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحى كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضى، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وتطبق السلطات الجزائرية حظر التجوال الجزئى من 7 مساء إلى 7 صباحا فى كافة الولايات الجزائرية الـ48، باستثناء 9 ولايات من بينها الجزائر العاصمة يكون الحظر فيها من 5 عصرا إلى 7 صباحا، بالإضافة إلى ولاية البليدة (36 كم غرب العاصمة) التى تم إقرار حظر التجوال فيها من 2 ظهرا حتى 7 صباحا.

وقرر عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائرى تمديد العمل بنظام الحجر الصحى الحالى ومجمل التدابير الوقائية المتبعة ومن بينها حظر التجوال حتى 14 مايو الجاري.