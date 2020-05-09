شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: 27 إصابة بكورونا و19 حالة شفاء بالبصرة والكرخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت دائرة صحة البصرة بالعراق، اليوم السبت، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات شفاء.

وصرحت دائرة صحة الكرخ - فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - بتسجيلها 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 11 حالة للشفاء".

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وفي السياق ذاته، أكدت خلية الأزمة في محافظة الديوانية عدم تسجيل أية إصابة جديدة بفيروس كورونا للأسبوع الثالث على التوالي.

وأوضح محافظ الديوانية ورئيس خلية الأزمة زهير الشعلان أنه لم يتم تسجيل أية إصابات جديدة لليوم العشرين، وأن خلية الأزمة اتخذت عدة قرارات خلال اجتماعها الدوري الذي عقد اليوم ومنها تشديد الإجراءات الصحية وزيادة الفحص العشوائي والاستمرار في الحظر الجزئي وحتى عيد الفطر المبارك.

وكانت دائرة صحة الديوانية قد أعلنت - الأحد الماضي - شفاء آخر مصاب بكورونا بالمحافظة.. وشهدت الديوانية منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا تسجيل ١٢ إصابة تم شفاء ١١ منها وحالة وفاة واحدة لرجل مسن ومصاب بمرض عضال.