شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت: نواجه تحديا غير مسبوق بسبب جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أمير الكويت الشيخ صبااح الأحمد فى خطاب بثته العربية وسكاى نيوز ، أن الكويت والعالم بأسره يواجهون تحديا غير مسبوق بسبب جائحة كورونا وعلى الجميع الالتزام بالحظر الشامل بدءا من الأحد المقبل.

وعبر لأمير دولة الكويت عن سعادته باكتمال خطة إعادة المواطنين الكويتيين في الخارج، مشددا على أهمية الالتزام بحزم بتعمليات وزارة الصحة الكويتية، بالحظر الكلي لمواجهة اثار وباء الكورونا ، وأشار أن الكويت وكل دول العالم تواجه مشاكل قصوى مما أوجب تظافر جهود المجتمع الدولي بأسره وتكاتف العلماء وذوي الاختصاص ومراكز البحوث الطبية لإيجاد لقاح ناجع لهذا الوباء .

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أضاف فى خطابه ، : "لقد تمكنا بجهود كافة الجهات بالدولة من الحد من الانتشار الواسع لهذا الوباء ومكافحته "، وثمن جهود مجلس الوزراء والوزراء والهيئات الدولية وما قدموا من جهود مخلصة وخالص الشكر للأبطال العاملين فى الصفوف الأمامية لموةاجههة هذا الوباء.

أضاف أن هذه الجائحة تختبر قوة إيمانا وتلاحمنا وتكاتفنا معا ، وأهل الكويت جبل على هذه الأخلاق ، وهذه الجائحة هزت أركان الاقتصاد العالمى والكويت يواجه تحدي غير مسبوق، والهزات الخارجية الناجمة عن هذا الوباء ومنها الانخفاض فى أسعار النفط والاستثمارات مما يؤثر على اقتصادات العالم، ولابد ان نركز جهودنا لبناء اقتصاد مستدام أساسه الإنسان ، ونستغل مواردنا الطبيعية وتقليل الاعتماد على الغير فى أعمالنا ، وفى ظل هذه الظروف تعمل الحكومة والرلمان على تقليل النفقات وتقليل الاعتماد على الغير.

وختم كلمته قائلا ، إننا فى هذا البيان فى العشرة الأواخر من رمضان نسأل اللله الغفرا ن لذنوبنا وأن يحفظ وطننا العزيز من كل سوء ويحقق لوطننا كل نمو وازدهار وأن يرفع عنا هذه الغمة ، يرفع عنا هذا الوباء وأن يتغمد بواسع رحمته أمراؤنا المتوفيين وان يسكنهم فسيح جناته .