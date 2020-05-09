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شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة المدينة» تصرح ببناء 2900 وحدة سكنية.. تعرف على الأسعار (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت أمانة المدينة المنورة، أنها بالتعاون مع مركز إتمام، صرحت بتنفيذ مشروع جادة السكب السكني، خلال 48 ساعة من تقديم المشروع.
وقالت الأمانة، في بيان لها، إن المشروع يقع جنوب غرب المدينة، وتبلغ مساحته الكلية نحو 747 ألف متر مربع، مبينة أنه تم فتح باب الحجز الوحدات السكنية في الأول من أبريل الماضي، بأسعار تبدأ من 306 آلاف ريال للوحدة.
وأبانت أن المشروع يتكون من 2962 وحدة سكنية، موزعة على 766 عمارة، بالإضافة لـ 6 مدارس ورياض أطفال، و7 مساجد، وممشى رياضي بطول 1000 متر.
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