شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة المدينة» تصرح ببناء 2900 وحدة سكنية.. تعرف على الأسعار (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت أمانة المدينة المنورة، أنها بالتعاون مع مركز إتمام، ‏صرحت بتنفيذ مشروع جادة السكب السكني، خلال 48 ساعة من ‏تقديم المشروع.‏

وقالت الأمانة، في بيان لها، إن المشروع يقع جنوب غرب المدينة، وتبلغ مساحته الكلية نحو 747 ألف متر مربع، مبينة أنه تم فتح ‏باب الحجز الوحدات السكنية في الأول من أبريل الماضي، بأسعار تبدأ من 306 آلاف ريال ‏للوحدة.‏

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وأبانت أن المشروع يتكون من 2962 ‏وحدة سكنية، موزعة على 766 عمارة، بالإضافة لـ 6 مدارس ‏ورياض أطفال، و7 مساجد، وممشى رياضي بطول 1000 متر.