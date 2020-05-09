نائب مصري يدعو لتحرك برلماني عربي ضد تعيين توكل كرمان مشرفة على محتوى "فيسبوك"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - توكل كرمان

أثار تعيين الناشطة الحقوقية اليمنية توكل كرمان عضوا في مجلس الإشراف العالمي على محتوى ما ينشر على منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام" جدلا واسعا في الأوساط الاجتماعية والسياسية العربية.

وأثار قرار شركة "فيسبوك" هذا موجة منشورات غاضبة في مواقع التواصل الاجتماعي دانت هذه الخطوة، واتهمت الناشطة الفائزة بجائزة نوبل للسلام عام 2011 والمنتمية إلى "التجمع اليمني للإصلاح" بالتواطؤ مع جماعة "الإخوان المسلمين".

من جانبه، دعا عضو لجنة الاتصالات في مجلس النواب المصري، جون طلعت، البرلمانيين من مختلف الدول العربية إلى تحرك عاجل تحت مظلة البرلمان العربي للاعتراض على تعيين كرمان، واصفا هذا القرار بـ "مهزلة" و"خطوة مستفزة".

Advertisements

وحمل البرلماني المصري الناشطة اليمنية (التي تحمل الجنسية التركية أيضا) المسؤولية عن "الكراهية والحقد تجاه مصر ودول محور الاعتدال في العالم العربي"، معتبرا إياها "من الأدوات التي يستخدمها حلف قطر وتركيا لتنفيذ مخططاته لزعزعة الأمن والاستقرار فى المنطقة".

وشدد طلعت على أن "فيسبوك" أعربت بهذه الخطوة عن "انحيازها السافر ضد المواطن العربي"، مشيرا إلى وجود شخصيات كثيرة في المنطقة العربية لم يكن سيثير تعيينهم في هذا المنصب مثل هذا الجدل.