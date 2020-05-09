ليبيا: المؤسسة الوطنية للنفط تعلن تعرض خزانات وقود الطيران بمطار معيتيقة لهجوم

قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن خزانات وقود الطيران بمطار معيتيقة الدولي في ليبيا أصيبت في هجوم وقع يوم السبت مما تسبب في اندلاع حرائق.
وقالت المؤسسة ”إصابة حظيرة خزانات وقود الطيران التابعة لشركة البريقة لتسويق النفط، بمستودع مطار معيتيقة الدولي، وجاري التعامل مع الحرائق من قبل رجال الإطفاء الشجعان“.
ولم تذكر المؤسسة في البيان الذي نشرته على صفحتها على فيسبوك أي تفاصيل عن الهجوم.
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