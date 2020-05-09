صحيفة: جائحة كورونا كشفت أن الإنسانية مصدر قوة المجتمعات لمواجهة المحن والأزمات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 مايو 2020

أبوظبي - الخليج 365

قالت صحيفة إماراتية، تحت عنوان "وحدة الإنسانية" إن جائحة كورونا كشفت أن البشرية مهما بلغت من تطور مادي، فإن ركيزة القيم، بما تتضمنه من سلوك وممارسة، تبقى مصدر قوة المجتمعات الإنسانية في مواجهة المحن والأزمات.



ولفتت صحيفة "البيان" الصادرة اليوم السبت تابعها "الخليج 365"، إلى أن المبادرة التي أطلقتها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، للصلاة والدعاء من أجل الإنسانية يوم 14 مايو الجاري، والتي لقيت استجابة عالمية من كل الأديان، من شأنها أن تعيد البشرية إلى سكة الإنسانية بما يعظم التواصل والحوار بين البشرية برمتها من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، إنها وحدة الإنسانية حين تشكو وحين تتألم وحينما تتحد لانحسار الوباء.

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وأوضحت الصحيفة أن قيمة الإنسان تكمن في إنسانيته، وھي ركیزة جوھریة یقوم علیھا تضامن البشر وتعاضدھم، واللحظة الحالیّة مواتیةٌ لإبراز العمق الإنساني للدین.

وذكرت أنه مهما كان جهدنا واجتهادنا إلا أننا بحاجة لتوفيق الله ورحمته ليزول هذا البلاء عن الناس، إننا أحوج ما نكون لبناء إجماع إنساني فاعل وقويّ، لمواجھة التحدّیات والأخطار التي تھدّد البشریة ومستقبلھا، المعاناة البشرية يمكن لها أن تجمع بين الشعوب أكثر مما تفعله لغة المصالح والمكاسب. العالم أمام فرصة تاريخية لإعادة ترتيب الأولويات والتركيز على القیم الإنسانیّة المشتركة، مع الأمل أن تكون هناك وقفة واستجابة صادقة للسلام العالمي.

واختتمت بالقول إن الأیام العصیبة من تاریخ البشریـّة، التي نشھد فیھا اجتیاح وباء كورونا لعالمنا يمكن أن تكون امتحاناً للعالم لأن يستشعر مسؤولیته المشتركة إزاء البشرية بتفعيل القيم الإنسانية في التضامن، والتعاطف والتسامح الكفيلة بدرء الأخطار